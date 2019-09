Família é mantida em cárcere privado dentro de igreja em São Caetano do Sul

Na madrugada desta quinta-feira (26), a Polícia Militar libertou uma família que estava sendo mantida em cárcere privado no interior de uma igreja em São Caetano do Sul.

A denúncia foi recebida pelo Centro de Operações da PM, após um vizinho reportar ameaças e gritos vindos do local.

A equipe precisou pular o muro para entrar na igreja, e dentro de uma edícula, encontraram dois irmãos: uma adolescente de 14 anos, e uma criança de 8. "Apavorados", os dois contaram aos policiais que um homem havia sequestrado seus pais.

Inicialmente, as crianças e a polícia acreditavam que o casal teria sido levado até o estabelecimento comercial da família – no entanto, buscas neste local não tiveram resultados.

De volta à igreja, a equipe voltou a procurar pelo suspeito ou as vítimas no interior do prédio. Segundo nota da Polícia Militar, neste momento, foram encontrados os dois reféns e o criminoso, que "foi para cima dos policiais, agredindo a equipe e resistindo à prisão".

Após o resgate, a família foi reunida, e a ocorrência foi registrada no Distrito Policial de São Caetano do Sul como tentativa de roubo, cárcere privado e lesão corporal.