Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira, 26 de setembro

A Dupla Sena 1.991 desta quinta-feira (dia 26) vai pagar ao apostador que acertar as seis dezenas no primeiro ou segundo sorteio um prêmio acumulado de R$ 6,3 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta quinta-feira são:

1º Sorteio

11, 16, 28, 42, 43, 47

2º Sorteio

03, 10, 14, 20, 31, 46

No sorteio da última terça-feira, ninguém acertou o prêmio principal, mas 24 apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e 14 no segundo. Eles levaram para casa, respectivamente, R$ 3.296,88 e R$ 5.086,62.

