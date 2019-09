Avenida 23 de Maio tem perseguição policial e tiroteio; trio é preso

Uma perseguição policial com tiroteio assustou motoristas na avenida 23 de Maio, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (26). O caso ocorreu após o sequestro do gerente de uma relojoaria.

A vítima saía de casa quando foi abordada por três bandidos e levada para sua empresa. O homem teve que vestir um colete e foi forçado a recolher produtos da loja para entregar aos criminosos. Durante a ação, o gerente conseguiu alertar a polícia, que interceptou o bando já na avenida 23 de Maio, na altura do viaduto Engenheiro Antônio de Carvalho Aguiar. O carro em que estavam, um Honda Civic preto, era roubado.

Veja também:

Fiscalização de transporte escolar em São Paulo flagra ônibus com mais de 70 crianças

Passageiros reclamam de escada rolante em manutenção na estação República do Metrô

Os policiais deram ordem de parada, mas os bandidos aceleraram e atiraram contra a viatura, iniciando um tiroteio. A fuga teve fim na praça Ibrahim Nobre, quando o motorista atropelou um motociclista e bateu em um gradil – a vítima foi levada ao hospital com uma fratura na perna.

Os três foram presos e, com eles, foram apreendidas as armas utilizadas no crime, além do colete e dos produtos roubados. A avenida 23 de Maio integra o Corredor Norte-Sul, um dos mais importantes da cidade.