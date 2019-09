Exames de saúde e cursos gratuitos ocupam a Anhanguera do Belenzinho nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 27 de setembro, das 9h às 21h, a Anhanguera do Belenzinho, promove mais uma edição do “Dia do Ensino Responsável”, evento que reúne coordenadores e docentes de diversos cursos para oferecer serviços gratuitos à comunidade. Para participar não é necessário fazer inscrição prévia, os interessados devem comparecer diretamente à unidade.

No dia, o público poderá participar de oficinas interativas, medir a pressão arterial, fazer teste de glicemia e tipagem sanguínea, além de outros procedimentos na área da saúde, receber orientação jurídica para pequenas causas e até receber atendimento psicológico e avaliação postural.

Também está previsto na programação um curso de tabelas no Excel, além e aulas de dança, pilates ball e laboral e consultoria para abertura e encerramento de empresas. As crianças terão uma gibiteca e o cantinho da leitura.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Teste de Glicemia e aferição da pressão arterial: das 9h às 11h e das 19h às 21h

Avaliação postural, pilates ball e laboral: das 10h às 12h e das 14h às 19h

Atendimento jurídico: das 11h às 13h e das 17h às 19h

Aula de dança: das 11h às 12h

Aula Show: “Como fazer um bom risoto”: das 15h às 17h

Consultoria para abertura e encerramento de empresas: das 15h às 18h

Curso de Excel: das 16h às 18h

Oficina de respiração diafragmática para manejo do estresse: 16h às 18h

Gibiteca e cantinho da leitura: das 17h às 19h

Alimentação Saudável: das 17h às 19h

Atendimento psicológico: das 17h às 21h

Tipagem sanguínea: das 18h às 21h

SERVIÇO

Dia do Ensino Responsável na Anhanguera do Belenzinho

Data: 27 de setembro, sexta-feira

Horário: 9h às 21h

Endereço: Rua Siqueira Bueno, 929 – Belenzinho – SP

Entrada gratuita