Evento da Prefeitura oferece 2 mil vagas de emprego em São Paulo para pessoas com deficiência

Nesta quarta-feira (25), um evento na Expo Barra Funda oferece mais de duas mil vagas de emprego para pessoas com deficiência. O Contrata SP é organizado pelas secretarias municipais da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.



Mais de 100 empresas de diferentes áreas estarão presentes. Os interessados devem comparecer com currículos e documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho, laudo ou certificado de reabilitação profissional).

O profissional com deficiência que não tiver a carteira de trabalho não precisa se preocupar. O Cate também realizará no evento a emissão da carteira de trabalho na primeira ou segunda via.

Para a emissão do documento a pessoa precisa levar RG, certidão de nascimento ou de casamento original e uma foto recente 3×4. No caso de segunda via também deverá levar a carteira anterior ou qualquer documento que contenha o número e a série da carteira de trabalho antiga.

Serviço

Oitava edição do Contrata SP para pessoas com deficiência

Data: 25 de setembro (quarta-feira)

Local: Expo Barra Funda

Endereço: Rua Tagipuru, 1001 – Barra Funda/SP (próximo ao metrô Palmeiras – Barra Funda)

Horário: 9h às 17h

Inscrições candidatos: http://bit.ly/ContrataSP8candidatos