São Paulo ganha mais 299 km de rodovias com cobertura Wi-Fi

A malha rodoviária do Estado de São Paulo terá mais 299 quilômetros com cobertura Wi-Fi, totalizando 934 quilômetros de vias com a tecnologia. A ampliação acontece a partir desta quarta-feira (25), com o início da operação em mais um trecho de rodovias operado pela concessionária Entrevias, na região de Ribeirão Preto, entre Bebedouro e Igarapava, na divisa com Minas Gerais.

Em menos de 45 dias, a cobertura de rede sem fio nas rodovias no Estado passou de 79 quilômetros para 934 quilômetros, aumento de 1.082%.

Nesta nova etapa, o serviço estará disponível aos motoristas que trafegam pela SP-330 (Rodovia Anhanguera) SP-322 (Anel Viário Sul e Attílio Balbo, c), SP-328 (Rodovia Alexandre Balbo, Anel Viário Norte), SP- 351 (Rodovia Laureanous Brogna), além das rodovias de acesso das vicinais SPAs 325 (Avenida Bandeirantes), SPA 321, SPA 336, SPA 343, SPA 375, 470, 468, 410, 355, 327 e 135.

Nesses trechos será possível fazer a conexão à rede e ter acesso aos diferentes serviços da Concessionária (pane mecânica, guincho, socorro médico, avisar sobre acidente e animal na pista), por meio de chamada de voz, de vídeo ou via chat diretamente com os atendentes do Centro de Controle Operacional.

Os aplicativos das concessionárias são compatíveis com os sistemas Android e iOS e estão disponíveis, gratuitamente, na Google Play e na App Store.

É importante lembrar que, para utilizar o Wi-Fi ou o app, o motorista deverá estacionar em local seguro e jamais dedicar sua atenção ao celular enquanto dirige.