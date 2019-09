Santo André: Prefeitura vai reformar e conceder Craisa à iniciativa privada

A Prefeitura de Santo André anunciou na última terça-feira (24) que a Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) vai passar por revitalização e será concedida à iniciativa privada.

O projeto prevê a construção de um Mercado Municipal e aumento do número de boxes, que deve passar de 63 para 216, além da expansão do número de pedras – onde os comerciais vendem seus produtos estendidos no chão –, indo de 81 para 132.

A obra inclui, ainda, modernização de todas as instalações do complexo e do estacionamento.

A concessão

Segundo a prefeitura, o complexo da Craisa será concedido à iniciativa privada por um prazo de 30 anos.

Deverão ser investidos R$ 186 milhões da empresa ou do conjunto de empresas vencedoras, sendo R$ 20 milhões de outorga fixa e 3% da receita direcionados para a prefeitura.

O tempo estimado de conclusão da obra é de 2 anos e meio a partir do início de construção, porém não foi informada data.

Ainda segundo a prefeitura, a obra deve gerar cerca de 4 mil empregos diretos e 15 mil indiretos.