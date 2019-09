Rodovia Anchieta tem pista bloqueada por tombamento de caminhão e manifestação

Por causa de uma manifestação em Cubatão, próxima do km 262 da rodovia Cônego Domenico Rangoni, a Ecovias bloqueou a pista norte da rodovia Anchieta no km 40, no acesso ao trecho de serra.

A pista norte funcionava no sentido do litoral por causa de um tombamento de caminhão que aconteceu no km 43 da pista sul no trecho de serra. De acordo com a Ecovias, o bloqueio no km 40 foi feito por questões operacionais, para evitar a formação de congestionamento no trecho de serra e na baixada.

A intenção da concessionária é de liberar o fluxo de veículos na rodovia Anchieta quando a limpeza da pista sul – que é a pista que normalmente funciona na direção do litoral – for finalizada.

Dessa forma, os veículos parados no acesso ao trecho de serra seguiriam viagem pela pista sul e a Ecovias poderia já realizar a inversão de sentido na pista norte da Anchieta, normalizando o Sistema Anchieta-Imigrantes.

No momento, apenas os veículos leves conseguem seguir para o litoral utilizando a rodovia dos Imigrantes. Para São Paulo, todos os veículos devem utilizar a Imigrantes.

Os manifestantes em Cubatão protestam contra a desapropriação de terras no local.