Rapaz é espancado no ABC e família vê homofobia

Roger Passebom Junior, 22 anos, foi espancado por um grupo de seis pessoas na saída de uma casa noturna no domingo, em São Bernardo. Junior teve traumatismo craniano e permanece internado em coma. Amigos acreditam que ele tenha sofrido homofobia.

Segundo colegas que estavam com Junior, o jovem comemorava seu aniversário na casa noturna quando outros jovens o provocaram devido ao jeito que ele dançava. Junior teria respondido, dando início a uma discussão, que resultou na retirada dos jovens que começaram as provocações. Junior e seus amigos permaneceram na casa noturna até o fechamento do local.

Ao G1, Silvio Brito, tio da vítima, disse que os agressores ficaram esperando Junior do lado de fora para atacá-lo, junto de outras três pessoas.

Ainda segundo Brito, os agressores atacaram primeiro o amigo de Junior, que já estava dentro do carro. Com isso, Junior saiu do banco de trás e desceu para ajudar o amigo.

Brito conta que todos os amigos conseguiram fugir, menos Junior, que caiu no chão e foi espancado por seis pessoas. Amigos de Junior afirmam que ele foi agredido por ser homossexual, pois os agressores gritavam ofensas como “homossexual tem que morrer”.

A polícia ouviu ontem testemunhas e três homens que se apresentaram e teriam admitido ter participado da briga, mas não da agressão a Junior. Eles vão responder em liberdade.