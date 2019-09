Presidente Wilson: avenida que liga zona leste e ABC ao centro tem 752 buracos

Ao longo dos quase 7 km da avenida Presidente Wilson, que liga a zona leste de São Paulo e o ABC ao centro da cidade, há 752 buracos. Isso mesmo.

A reportagem da Rádio Bandeirantes fez a contagem, um a um. Há buracos de todos os tipos e tamanhos. Qualquer motorista que passa por lá sabe que, em algum momento, o seu carro vai cair num buraco. Há muitos trechos em que o asfalto saiu e os paralelepípedos que recobriam a via originariamente aparecem, provocando solavancos e até furando pneus.

O borracheiro Daniel Renzo, 50 anos, trabalha em um estabelecimento na via e atende vítimas com frequência. “Em muitos casos, a pessoa entra aqui falando que furou pneu, que o buraco estourou ou cortou o pneu”, afirmou.

O mecânico Alberto Feijó, 46 anos, diz que dirigir por ali obriga a fazer desvios a todo momento. “Se você ficar cinco minutos parado olhando o movimento vai ver que todo mundo anda em zigue-zague para fugir dos buracos. Eu mesmo já estou acostumado a desviar toda hora.”

O número de buracos é tão impressionante que assustou até atendente do telefone 156 da Prefeitura de São Paulo, para o qual a reportagem ligou para pedir reparos. Segundo a funcionária da central, a saída seria reclamar pessoalmente na subprefeitura da região.

Procurada, a prefeitura disse que faz intervenções, mas que os paralelepípedos não deixam o asfalto ter aderência

Via teve 151 obras de tapa-buraco

Procurada para falar sobre a quantidade de buracos encontrados na avenida Presidente Wilson, a Subprefeitura do Ipiranga informou, por meio de nota, que até ontem já havia executado 151 intervenções de tapa-buraco na via neste ano, nas quais foram usadas 176 toneladas de massa asfáltica.

A subprefeitura destacou no texto que a via é de paralelepípedos e, por isso, o asfalto ali não tem aderência. “Com o peso dos caminhões, há descolamento asfáltico, empurrando o material para as laterais da via e calçadas.