Ônibus cai em ribanceira da rodovia Presidente Dutra e deixa 28 pessoas feridas

Vinte e oito pessoas ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira na rodovia Presidente Dutra, no trecho do município Barra Mansa, no sul Fluminense.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), no sentido São Paulo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O veículo transportava funcionários da empresa Nissan.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a região, por volta das 5h17. Equipes da PRF, SAMU e CCR também estão no local.

11 vítimas estão em estado grave e outras 17 estão com ferimentos leves. Todas foram encaminhadas para três hospitais particulares da região.

Foi solicitada a perícia da 90ª DP (Barra Mansa) para o local. Segundo a CCR, há 2,7 quilômetros de congestionamento no sentido SP.