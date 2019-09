Nobel alternativo: Líder yanomami Davi Kopenawa e Greta Thunberg estão entre vencedores

O líder indígena brasileiro Davi Kopenawa e a ativista sueca Greta Thunberg estão entre os quatro vencedores do prêmio Right Livelihood Award de 2019, o "Nobel Alternativo", concedido nesta quarta-feira (25).

De acordo com comunicado da Fundação Right Livelihood, a homenagem ao brasileiro foi prestada pela "corajosa determinação dele em proteger as florestas e a biodiversidade da Amazônia, e as terras e a cultura de seus povos indígenas". Kopenawa também divide o prêmio com a Hutukara Associação Yanomami, entidade criada por ele mesmo no estado de Roraima.

Ainda segundo a entidade sueca, o brasileiro "dedicou sua vida a proteger os direitos dos Yanomami, sua cultura e suas terras" na floresta e "é um dos líderes indígenas mais respeitados" do país. "Estou muito feliz por receber o prêmio. Ele chega n hora certa e é uma demonstração de confiança em mim e na Hutukara e em todos aqueles que defendem a floresta e o planeta Terra", afirmou Kopenawa.

Esta é a sétima vez que o Brasil tem um representante entre os vencedores do prêmio. A adolescente de 16 anos, por sua vez, conquistou o prêmio "por inspirar e ampliar as demandas políticas por urgente ação climática que reflete fatos científicos". A honraria foi concedida dois dias depois de Greta acusar líderes mundiais por não combaterem efetivamente as mudanças climáticas, durante seu discurso na Cúpula do Clima na ONU.

Ela ganhou destaque internacional após iniciar protestos semanais do lado de fora do Parlamento da Suécia e inspirar milhões de jovens a lutarem pelo clima às sextas-feiras. Além dos dois, a advogada chinesa dos direitos das mulheres Guo Jianmei e a defensora dos direitos humanos no Saara Ocidental Aminatou Haidar também foram agraciadas com a honraria. Cada vencedor receberá uma quantia de US$103 mil, destinada a apoiar e incentivar o trabalho feito por eles.