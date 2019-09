Metrô escolhe empresa para estudar solo das obras da linha 6-Laranja

O Metrô seleciona a empresa Latina Projetos Civis para a instrumentação geotécnica da linha 6-Laranja entre o pátio Morro Grande, na zona norte, e a estação Higienópolis-Mackenzie, no centro.

De acordo com o resultado da licitação, publicada na terça-feira (24), a empresa ficará responsável pelo estudo do solo nos canteiros de obras da linha. A análise será importante para a retomada do projeto, parado há três anos.

Em agosto, o governo prorrogou o processo de caducidade com o consórcio Move São Paulo, atual responsável pela construção. O objetivo foi ampliar o prazo para que outras empresas interessadas apresentem propostas sem que seja necessário fazer uma nova licitação, o que poderia atrasar ainda mais a construção da linha 6-Laranja.

O projeto da prevê 15 estações saindo da Brasilândia, na zona norte, e terminando na estação São Joaquim, no centro, com conexão com as linhas 1-Azul e 4-Amarela do Metrô, além da linha 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM.