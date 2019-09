Licenciamento: carros com placa final 7 tem até segunda-feira para regularizar

Proprietários de carro com placas final 7 têm até a próxima segunda-feira (dia 30) para efetuar o licenciamento anual obrigatório em São Paulo.

A taxa pode ser paga em qualquer agência bancária apenas com o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). É possível ainda pagar diretamente no caixa, no terminal eletrônico ou pelo Internet Banking. O valor é único para todos os veículos: R$ 90,20.

LEIA TAMBÉM:

São Paulo ganha mais 299 km de rodovias com cobertura Wi-Fi

Marginal Pinheiros será interditada nas madrugadas por 20 dias a partir desta quarta-feira

Após o pagamento, o proprietário não pode esquecer de retirar o documento no Detran.SP ou postos do Poupatempo gratuitamente. Se preferir, pode ainda pagar uma taxa de R$ 11 e receber pelo correio em até 7 dias.

O motorista flagrado com o carro sem licenciamento pode ser multado em R$ 293,47, levar sete pontos na carteira de habilitação e ter seu carro apreendido e levado para o pátio do Detran.SP.

VEJA TABELA COM DATAS DE LICENCIAMENTO: