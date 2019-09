Detran leiloa 589 carros em Santo André nesta sexta-feira

O Detran – SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) leiloa, nesta sexta-feira (27), 589 veículos removidos por infrações de trânsito em Santo André. Desse total, apenas 33 têm direito à documentação e podem voltar a circular. O restante será destinado para reciclagem e desmanches credenciados.

Os lances já estão abertos no site Líder Leilões e serão fechados às 9h de sexta. As fotos dos veículos já estão no site do leiloeiro.

Quem pode adquirir

Pessoas físicas e maiores de 18 anos só podem dar lances para os veículos com direito à documentação, com pagamento à vista. Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento para o veículo.

O número de lotes a serem leiloados está sujeito a alterações, pois os proprietários podem regularizar a situação de seus veículos e retirá-los do pátio antes da realização do evento.

Visita ao pátio

Os interessados no leilão podem fazer inspeção visual dos veículos nos pátios Palmares (Av. Dom Jorge Marcos de Oliveira, 151, Vila Guiomar, Santo André) e Ana Maria (Av. Cândido Camargo, 341, Jd. Ana Maria, Santo André) nesta quinta-feira 26, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Regras

Os leilões são realizados conforme determina a legislação federal. Os veículos removidos por infração às leis de trânsito, como, por exemplo, falta de licenciamento, podem ir a leilão caso não sejam retirados por seus proprietários em até 60 dias, exceto os que têm pendência judicial, de acordo com a lei federal 13.160, de 2015.

Antes de ir a leilão, porém, o dono do veículo é notificado e tem prazo para reaver o bem. A notificação é feita por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado e no portal do Detran.SP. Passado o prazo legal e não havendo manifestação do responsável, o veículo é relacionado para leilão.

O Detran.SP é responsável apenas por veículos removidos pela Polícia Militar, em perímetro urbano, por infrações que competem ao Estado fiscalizar, como racha, manobra perigosa, falta de licenciamento, veículo sem placa ou com a placa ilegível.