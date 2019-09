Jovem morre ao manusear explosivo em área de treinamento do Exército

O adolescente Nathan Leandro da Silva Lopes, de 15 anos, morador de Nilópolis, na Baixada Fluminense, morreu no final da tarde de segunda-feira (23), quando caminhava em companhia de dois amigos no Parque de Gericinó, e entrou na área do Campo de Instrução de Gericinó, uma área de treinamento do Exército, com placas indicando o acesso proibido.

Nathan e os dois amigos encontraram um artefato explosivo no solo. Nathan pegou o explosivo na mão e começou a manuseá-lo. A granada explodiu matando Nathan na hora e ferindo um colega dele, que foi levado pelo Exército para o Hospital da Vila Militar.

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que a área é destinada à instrução militar, incluindo tiro com armamento pesado, granadas e explosivos. Seu acesso possui sinalização de advertência, alertando para a proibição e o perigo da transposição. “Durante o deslocamento pela área, os menores encontraram artefatos militares. Ao removerem indevidamente os artefatos do solo e efetuarem a sua manipulação, um deles veio a explodir. A onda explosiva feriu mortalmente um deles e infligiu ferimento de menor gravidade em outro. O terceiro menor nada sofreu”.

O comunicado diz ainda que a Polícia do Exército foi acionada para realizar a perícia no local. O adolescente ferido foi levado para o Hospital da Vila Militar, onde foi medicado e passa bem.

Nathan morava no bairro Nossa Senhora de Fátima e era aluno da Escola Municipal Mikhail Jarjous, em Nilópolis, onde cursava a 7ª fase do Ensino Fundamental.