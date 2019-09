IBGE abre concurso com 2.658 vagas para ensino médio; veja como se inscrever

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística liberou na terça-feira, 24, um extrato do edital de concurso com o total de 2.658 vagas, sendo 1.343 para coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. As inscrições começam já nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, às 10h.

Os cargos têm exigência de formação mínima o nível ensino médio, com salários que vão de R$ 1.700 a R$ 3.100. O trabalho é temporário: tem prazo inicial de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, que vai aplicar o processo seletivo aos candidatos. O prazo de inscrição termina no dia 15 de outubro, às 16h. Os valores das inscrições vão de R$ 42,50 a R$ 58.

Mais informações no extrato do edital.