Após briga, estudante morre em frente a escola em Guarulhos

A Polícia Civil de Guarulhos, na Grande São Paulo, investiga as circunstâncias da morte de um estudante de 18 anos em frente à Escola Estadual Bom Pastor II, no bairro Recreio São Jorge, região da Serra da Cantareira.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que o caso foi registrado no 9º DP de Guarulhos como lesão corporal e morte suspeita.

Veja também:

Jovem morre ao manusear explosivo em área de treinamento do Exército

EMTU realiza testes gratuitos de HIV no Terminal Jabaquara na próxima quinta

Segundo o site G1, o aluno se desentendeu na terça-feira (24) com um colega de 17 anos, e ambos entraram em luta corporal. Em seguida, ele passou mal e chegou a ser socorrido pelo tio, que o levou a uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), mas não resistiu.

Seu corpo foi enterrado em um cemitério municipal na manhã desta quarta (25). Os laudos periciais estão sendo produzidos e as testemunhas serão ouvidas.

A Secretaria Estadual da Educação lamenta, em nota, a morte do estudante e diz que profissionais do Sistema de Proteção Escolar estão no colégio para prestar apoio.

A pasta destaca que, mesmo que o caso tenha ocorrido ao lado de fora da unidade, dois agentes de organização escolar intervieram, acionaram os responsáveis do aluno e o socorro médico.