Cervejaria Ambev abre vagas de estágio em todo o Brasil; inscreva-se

A Cervejaria Ambev abriu, neste mês, a seleção para seu tradicional Programa de Estágio. Estudantes universitários de diversos cursos estão convidados a integrar o time da empresa.

A Ambev procura candidatos com "perfil inovador, curioso, vontade de aprender constantemente e de construir uma carreira de impacto na empresa". As inscrições vão até o dia 6 de outubro, e podem ser feitas no site www.estagioambev.com.br.

As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas de atuação e em unidades de todo o País. Podem participar estudantes com graduação entre 2020 e 2021.

Com o término das inscrições, a Cervejaria Ambev vai avaliar os perfis e indicar os pré-selecionados, que receberão um convite para participar do Challenge, que é o principal dia da seleção. Na data, os candidatos participarão de conversas com líderes da companhia, terão uma roda de entrevistas e receberão o desafio de solucionar um case.