Bolsonaro aposta na reeleição de Trump em 2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (25) que seu homólogo norte-americano, Donald Trump, "será reeleito no ano que vem", quando os Estados Unidos vão realizar eleições presidenciais. A declaração foi dada enquanto o mandatário brasileiro deixava o hotel onde se hospedou em Nova York, após realizar um discurso agressivo na abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, participaram de um coquetel organizado pelo republicano, no hotel Lotte New York Palace. Ao retornar, pouco mais de uma hora depois, apenas informou que o encontro foi "excelente". O apoio do presidente do Brasil foi demonstrado após a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, abrir um processo de impeachment contra Trump. A investigação irá analisar se o republicano pediu ajuda a Ucrânia para prejudicar um adversário político, o que seria considerado crime de traição.

Bolsonaro, porém, tem apostado em uma política externa aliada ao governo do norte-americano desde o início de seu mandato. Além disso, durante seu primeiro encontro com Trump na Casa Branca, em março, ele já havia defendido a reeleição do magnata.

Em sua passagem por Nova York, o presidente não teve reuniões bilaterais agendadas devido a sua recuperação, depois de ter sido submetido a uma nova cirurgia no início do mês, de acordo com o Palácio do Planalto. No entanto, mais cedo, Bolsonaro chegou a se reunir com o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, que, segundo ele, é um "homem extraordinário". A delegação do Brasil deixou o hotel por volta das 21h30 (horário de Brasília) desta terça para retornar ao país.