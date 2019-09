Após acidente com ônibus na Dutra, 15 pessoas recebem alta

Dos 28 feridos em um acidente com ônibus que transportada funcionários da multinacional Nissan na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na manhã desta quarta-feira (25), 15 receberam alta, segundo nota divulgada pela empresa.

De acordo com a Nissan do Brasil, 12 pessoas continuam em tratamento em hospitais da região. Além dos trabalhadores da Nissan, o motorista do ônibus ficou ferido e um passageiro não sofreu ferimentos e foi liberado no local.

O ônibus saiu da pista na BR-116, em Barra Mansa, no sul fluminense, e caiu em uma ribanceira, quando seguia para São Paulo. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, para o Hospital de Emergência de Resende e para os hospitais da Unimed e Samer, também em Resende.