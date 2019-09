1º turno da Previdência no Senado é adiado para o dia 2

A sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) de ontem que votaria a nova versão do relatório da reforma da Previdência e liberaria a proposta para ser votada em primeiro turno foi adiada para a próxima semana. A cúpula do Senado considerou “abuso de autoridade” a operação da Polícia Federal realizada contra o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), na semana passada, e decidiu reagir. A matéria será votada pelo colegiado na próxima terça-feira, e pelo plenário da Casa na quarta.

Durante reunião nesta segunda de manhã, a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), e o relator da proposta, Tasso Jereissati (PSDB-CE), discordaram da decisão da maioria. Tebet considerou a manobra um “erro de estratégia” por considerar que a comissão poderia ter deliberado sobre o tema ainda ontem, mesmo que os líderes fossem depois ao STF.