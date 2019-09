Ajude a dar nome aos filhotes de suricata do Zoológico de São Paulo

A família de suricatas do Zoológico de São Paulo aumentou em agosto deste ano, com a chegada de quatro filhotes. São três machos e uma fêmea, que serão nomeados com a ajuda do público.

Por uma votação online, você pode escolher o nome que mais combina com os pequenos. As opções foram sugeridas pelos técnicos e todas são de origem africana – uma homenagem ao continente de ocorrência da espécie. Serão selecionados os quatro nomes mais votados, três nomes para os machos e um para a fêmea. A divulgação do resultado será em 12 de outubro.

Paulo Gil/ Zoo SP

LEIA MAIS:

Laboratório oferece quase duas mil doses da vacina contra gripe em Paraisópolis

Entre os possíveis nomes para a baby suricata, estão Zaila e Núbia; para seus irmãos, estão Bakari, Azize, Kamau, Ekom, Kendi e Daren. Os significados para todos podem ser vistos na página da votação.

Vote no site do Zoológico, clicando neste link.

A divulgação do resultado será no Dia das Crianças, 12 de outubro. A votação acaba no dia 10.

Timão, personagem de O Rei Leão / Reprodução

A espécie

Os suricatas são mundialmente conhecidos pelo seu representante no cinema, o Timão de “O Rei Leão”, mas, diferente do personagem, os Suricatas da vida real vivem em colônias de até 40 indivíduos, onde apenas o casal dominante se reproduz.

Estes animais têm hábitos diurnos e se alimentam principalmente de insetos, porém, na instituição, a dieta é composta também de catalonha, cenoura, pera, maçã, batata doce e ração.

Além disso, os suricatas têm um sistema social bastante complexo. Cada membro do grupo possui uma função a ser desempenhada e até mesmo uma linguagem própria para quando um perigo se aproxima.

Uma dessas funções é o de sentinela, responsável por ficar atento a tudo o que acontece ao redor. Ao menor sinal de perigo, emite uma espécie de “latido” avisando aos outros membros do grupo para que se escondam até que o perigo se distancie