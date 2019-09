VÍDEO: Ativista mirim Greta Thunberg 'encara' Donald Trump na ONU

A ativista sueca Greta Thunberg foi flagrada encarando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a reunião pelo clima na Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira (23), em Nova York. O vídeo e a foto do olhar da jovem de 16 anos contra o republicano viralizaram nas redes sociais.

A brief video clip appearing to show US President Donald Trump ignoring Greta Thunberg at the UN building has gone viral. pic.twitter.com/bAxMrDV6zu — SBS News (@SBSNews) September 24, 2019

Diversos usuários do Twitter criticaram a presença de Trump no local. "Acho que muitos de nós conseguem se identificar", escreveu o democrata Julían Castro, do Texas, junto com um vídeo do encontro. O norte-americano, por sua vez, que era esperado apenas para uma conferência sobre liberdade religiosa, ignorou a presença de Greta.

Mais cedo, a adolescente sueca símbolo da luta contra as mudanças climáticas, fez um discurso na ONU, no qual acusou os líderes mundiais de lhe terem "roubado a infância" ao não fazerem nada pelo clima "nos últimos 30 anos". Enquanto isso, Trump afirmou ter dúvidas sobre as reais causas do aquecimento global se elas realmente estariam sendo provocadas pelo homem.

O impactante discurso de Greta Thunberg, de apenas 16 anos, na Cúpula do Clima da ONU. Não existe um planeta B. pic.twitter.com/9j9souqqWN — Manuela (@ManuelaDavila) September 23, 2019

Além disso, o mandatário dos Estados Unidos gerou indignação nas redes sociais depois de publicar um texto zombando do discurso da ativista. "Ela parece uma jovem muito feliz, ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso. Tão bom ver!", escreveu junto a um vídeo do discurso emocionado.

O comentário sobre a ativista – que sofre da síndrome de Asperger, uma forma leve de autismo – provocou a reação de milhares de pessoas, que criticaram o magnata e consideraram o ataque à Greta como "nojento".