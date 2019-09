Prefeitura abre 200 vagas de emprego em SP no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo

A unidade de Interlagos do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realiza nesta quarta-feira (25) , pré-seleção para vagas da região sul da capital. Cerca de 200 oportunidades estão disponíveis para bairros como Santo Amaro, São Judas, Jardim Herculano, Campo Limpo e Vila Guarani. Os salários variam entre R$ 844 e R$ 3.000.

Entre as vagas, estão dez postos para chefe de limpeza – com salário de R$ 1.612, e requerimento de ensino médio completo. Para motorista de caminhão, são quatro vagas com salários de R$ 1.777, exigindo ensino fundamental completo. Para cozinheiro geral há três vagas – com salário de R$ 1.433.

No mesmo dia, uma empresa realizará no Cate Interlagos processo seletivo para 23 vagas nos cargos de auxiliar de limpeza, repositor de mercadorias, balconista, fiscal de loja e operador de caixa com salários que chegam a R$ 1.687, sem exigência de experiência e com escolaridade entre ensino fundamental e médio. O atendimento será por ordem de chegada.

Para participar basta comparecer à unidade do Cate Interlagos, a partir das 8h, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS, caso não possua os dois últimos documentos, é possível fazer no ato do atendimento, bastando levar uma foto 3×4.

Os candidatos poderão participar ainda de oficinas do Programa Elabora voltado à preparação para processos seletivos, além de formulação de currículo com as informações exigidas pelo mercado de trabalho.

Serviço

Processo Seletivo – Cate Interlagos

Quando: 25 de setembro – quarta-feira

Local: Cate Interlagos (Avenida Interlagos, 6122)

Horário: a partir das 8h