Thomas Cook ‘deixa na mão’ 600 mil viajantes

Após 178 anos no mercado de viagem e turismo, a britânica Thomas Cook decretou falência nesta segunda-feira. Colhidos de surpresa pela notícia, cerca de 600 mil clientes que viajavam ou já estavam em algum ponto do planeta por meio da empresa se perguntaram: “E agora, como voltar para casa?”.

“Todos os passageiros atualmente em viagem no exterior com a Thomas Cook e que tiveram reservas para retornar ao Reino Unido nas próximas duas semanas serão levados para casa o mais próximo possível da data de suas reservas”, informou em nota o governo britânico, empenhado em repatriar 150 mil cidadãos do país.

Quarenta aviões foram fretados, e cerca de mil voos estão previstos nas próximas duas semanas para a operação, avaliada em £ 75 milhões (R$ 390 milhões). Outros países da UE (União Europeia), entre eles Alemanha, França e Suécia, anunciaram que irão supervisionar o retorno de seus cidadãos.

Mesmo movimentando cerca de R$ 50 bilhões por ano, a empresa, cujos negócios também incluíam uma companhia aérea, vinha fechando no vermelho, sobretudo pela concorrência acirrada dos sites de viagens. Sem conseguir renegociar com bancos e credores, decretou falência.

A companhia nasceu em 1841, quando o fabricante de armários Thomas Cook começou a transportar passageiros de trem entre cidades britânicas. Em 1855, se tornou o primeiro operador a levar turistas britânicos em visitas guiadas à Europa. Atualmente, enviava clientes ao sul da Europa, Mediterrâneo, Ásia, norte da África e Caribe.