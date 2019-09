Sabesp vai tratar esgoto de Guarulhos

A Sabesp anunciou ontem que vai assumir o tratamento de esgoto em Guarulhos.

Atualmente, a estimativa é que apenas 12% do esgoto coletado no município, o segundo maior do estado, seja tratado. O investimento será de R$ 1,7 bilhão e o acordo prevê concessão dos serviços por 40 anos.

De acordo com a Sabesp, a ampliação do tratamento de esgoto do município vai contribuir para a despoluição dos cursos d’água da região, que integram a bacia do rio Tietê.

Na semana passada, a Fundação SOS Mata Atlântica mostrou que a mancha de poluição está em 163 km do rio, um aumento de 33% neste ano.