Polícia fará reconstituição do caso Ágatha na próxima semana

A reprodução simulada sobre a morte da menina Ágatha Félix deverá ser realizada na próxima terça-feira (1º), na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. A informação foi divulgada nesta terça (24) pelo diretor das Delegacias de Homicídio do estado, delegado Antônio Ricardo.

Ricardo falou com a imprensa na Delegacia de Homicídios (DH) da Capital, na Barra da Tijuca, onde prestaram depoimento quatro policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha. Mais oito PMs foram ouvidos nesta segunda-feira.

De acordo com Antônio Ricardo, amanhã (25) prestarão depoimento os pais e o avô de Ágatha, a partir das 10h. O delegado titular da DH, Daniel Rosa, disse que Ágatha foi atingida por um único fragmento de bala, que atingiu algum obstáculo antes e se despedaçou.

"Este laudo está em confecção. Este fragmento está sendo periciado afim de determinarmos o calibre dessa arma. Está havendo uma certa dificuldade em razão do tamanho desse fragmento", disse Daniel Rosa.

Segundo Rosa, 20 pessoas foram ouvidas e os depoimentos já permitiram traçar um quadro do que ocorreu no momento da morte da menina, que estava em uma Kombi junto com sua mãe. Ele descartou a participação de uma PM mulher na ocorrência, o que chegou a ser comentado por moradores do Complexo do Alemão.