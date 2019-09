No grupo dos ‘prefeituráveis’

A Justiça Eleitoral ainda nem divulgou o calendário oficial das eleições do ano que vem, mas o assunto, é claro, já movimenta os partidos na escolha dos nomes que deverão figurar entre os possíveis candidatos.

O PSDB e o PT – que venceram quatro das últimas cinco eleições – se aproximam do pleito em momentos bem distintos.

Os tucanos estão hoje no controle da prefeitura e deverão lançar Bruno Covas em busca da reeleição.

Já os petistas têm uma série de nomes no páreo, mas nenhuma definição à vista e há até quem defenda abrir mão de ter candidato próprio e apoiar outro partido.

Porém, há um ponto em comum. Em 2020, as duas siglas deverão enfrentar um novo adversário no plano municipal: o PSL.

O partido, que cresceu com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, deve rivalizar nas urnas com o PSDB, porque brigam por fatia semelhante do eleitorado, e com o PT, porque são ideologicamente opostos.

A corrida municipal também poderá ter nomes como o do ex-governador Márcio França (PSB), que perdeu a eleição estadual, mas venceu na capital, e Celso Russomanno (Republicanos), que disputará pela terceira vez.

Veja os principais nomes:





















Publicidad





















‘ A temática nacional vai se impor ao debate local ’

No ano passado, tivemos eleição para governador e presidente. Quais novos elementos surgiram?

As eleições de 2018 aprofundaram o quadro que se desenhou em 2016, com o agravante de terem acontecido em meio ao colapso dos partidos enquanto instrumentos legítimos de representação. A política ficou embaraçada por discursos violentamente voluntaristas que opunham aos males a ela atribuídos a retórica de um novo começo em termos de valores e práticas. O resultado, como vimos, foi a extrema polarização social, a dificuldade para o estabelecimento do consenso, sem o qual não há governo, e um processo aparentemente de rompimento que acomete o sistema jurídico e político.

Qual quadro se desenhou em 2016 e quais as características da última eleição para prefeito em São Paulo?

As eleições foram marcadas, sobretudo, pela ruína do PT em razão da operação Lava Jato e de sua repercussão. Foram, também, eleições nas quais os temas municipais ficaram ausentes e foram substituídos pelos temas nacionais e pelo discurso de desqualificação da política em favor de certa lógica de gestão, que acabou por eleger João Doria (PSDB) – hoje governador.

Já é possível projetar como deve se caracterizar a eleição municipal na capital no ano que vem?

As eleições se aproximam sem que São Paulo tenha indícios de quais serão os candidatos e suas plataformas. A temática nacional se sobrepõe, até por conta da crise econômica e social, ao debate local. O sistema de partidos não se recuperou da crise que levou muitas de suas lideranças tradicionais ao ostracismo. O risco de um nome de ocasião, que faça mais uma vez de São Paulo trampolim para outros voos, persiste. Resta saber se a cidade, com sua dimensão e seus problemas, resistirá.