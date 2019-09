Mega-Sena milionária: veja os números sorteados nesta terça-feira, dia 24 de setembro

A Mega-Sena desta terça-feira (dia 24) está acumulada e o prêmio para o apostador que conseguir acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal é de cerca de R$ 44 milhões.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta terça-feira são:



04, 08, 26, 33, 46, 53

LEIA TAMBÉM:

Quina: veja os números sorteados nesta terça-feira

Dupla Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira

Lotomania: veja os números sorteados nesta terça-feira

No sorteio do último sábado, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas, mas 94 apostadores fizeram a quina e cada um ganhou R$ 29.098,66.

Outros 6.835 apostadores fizeram a quadra e levaram para casa R$ 571,69 cada.

Clique e veja os números do sorteio anterior.