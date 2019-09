Manifestação na rodovia Ayrton Senna transforma via em 'estacionamento'

Uma manifestação na rodovia Ayrton Senna na manhã desta terça-feira (24) complicou e muito o deslocamento de veículos para a cidade de São Paulo. Um grupo protestou no local por moradia e ateou fogo em pneus, travando todas as faixas da via no sentido da capital.

Manifestantes pediam por moradia / Reprodução

Com o protesto, na altura do quilômetro 29, no bairro de Pimentas, em Guarulhos (Grande São Paulo), a via registrou pelo menos três quilômetros de trânsito parado. Motoristas que tentaram fugir para vias locais da região acabam encontrando lentidão.

Por volta das 7h30, bombeiros trabalhavam para apagar as chamas – que chegaram a causar bastante fumaça e problemas de visibilidade na rodovia. Depois, as faixas precisaram ser resfriadas para evitar que a borracha derretida dos pneus queimados danificassem os veículos.

Às 7h45, uma faixa foi liberada e, menos de 10 minutos depois, a pista foi reaberta. Durante a interdição, muitos carros fizeram o retorno ilegal na estrada, de alta velocidade, pelo canteiro central – ao menos dois motoristas quase causaram acidentes.