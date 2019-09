Lotomania: veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 2007 da Lotomania vai pagar nesta terça-feira (dia 24) um prêmio de R$ 400 mil ao apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta terça-feira são:

00, 03, 09, 10, 21

24, 33, 38, 53, 60

61, 65, 77, 78, 80

81, 83, 84, 95, 98

No sorteio da última sexta-feira, apenas 1 apostador acertou as dezenas do prêmio principal. Ele levou para casa R$ 3.537.979,24.

Outros 15 apostadores fizeram 19 pontos e ganharam R$ 16.746,68 cada.

A Lotomania paga também para quem acertou 18 números, e por isso 199 pessoas ganharam R$ 1.127,06.

Clique e veja os números do sorteio anterior.