Incêndio atinge apartamento e deixa vítima no centro de São Paulo

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham num incêndio na rua Almirante Marques de Leão, na Bela Vista, próximo das alamedas Ribeirão Preto e Joaquim Eugênio de Lima, região central de São Paulo.

Um apartamento no 12º andar está em chamas. Vinte e quatro bombeiros tentam controlar a ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa teve 30% do corpo queimado – ela já foi retirada de dentro do imóvel.

A vítima do incêndio é uma mulher, que estava sendo socorrida no Pronto-Socorro Tatuapé, mas teve uma parada cardiorrespiratória e acabou sendo levada ao Hospital das Clínicas, com quadro de saúde grave.