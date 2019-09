Evento em Santo Amaro desvia itinerários de 15 linhas de ônibus nesta semana

A SPTrans informou que 15 linhas de ônibus terão desvios em seus itinerários das 7h às 20h a partir desta terça-feira (24) até quinta (26).

A alteração do trajeto se deve ao evento Arena ANTP – Congresso Brasileiro de Mobilidade Urbana, Conecta Imobi 2019, que acontece no mesmo período no Transamérica Expo Center, zona sul da capital.

Ao longo dos três dias, serão realizadas palestras para discutir sobre o tema da mobilidade urbana. Estarão presentes entidades públicas dos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – e o setor privado.

Confira as mudanças nos itinerários:

6049/10 Valo Velho – Sto. Amaro

6042/10 Jd. Três Estrelas – Sto. Amaro

6036/10 Jd. Macedônia – Sto. Amaro

6039/10 Valo Velho – Sto. Amaro

746P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Mário Lopes Leão, Avenida das Nações Unidas, Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, Rua Acari, Rua Centro Africana, Av. João Dias, prosseguindo normal.

637A/10 Term. Jd. Ângela – Term. Pinheiros

637A/21 VL Remo – Term. Pinheiros

637A/25 Piraporinha – Term. Pinheiros

637A/26 Term. Guarapiranga – Term. Pinheiros

677A/10 Term. Jd. Ângela – Itaim Bibi

709P/10 Est. Sto. Amaro/Guido Caloi – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Avenida Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, Rua Adele, Av. Mário Lopes Leão e Avenida das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

6013/10 Jd. Nakamura – Term. Sto. Amaro

6007/10 Term. Capelinha – Term. Sto. Amaro

Ida: sem alteração

Volta: Term. Santo Amaro, Av. Pe. José Maria, Avenida das Nações Unidas, Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, Rua Acari, Rua Centro Africana, Av. João Dias, prosseguindo normal.

6043/10 Jd. Capelinha – Term. Sto. Amaro

Ida: sem alteração

Volta: Av. Pe. José Maria, Avenida das Nações Unidas, Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, Rua Acari, Rua Centro Africana, Av. João Dias, prosseguindo normal.

807P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro

Sentido único: normal até a Av. Pe. José Maria, Avenida das Nações Unidas, Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, Rua Acari, Rua Centro Africana, Av. João Dias, prosseguindo normal.