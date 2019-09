Processo de impeachment contra Donald Trump é aberto nos EUA

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou nesta terça-feira (24) a abertura de um processo de impeachment contra Donald Trump.

A decisão vem após revelações sobre um telefonema entre o presidente norte-americano e o ucraniano Volodimir Zelenski, no qual o republicano teria pedido a investigação do filho de Joe Biden. O democrata Biden é líder na corrida pela presidência dos EUA em 2020, concorrendo contra Elizabeth Warren, Bernie Sanders e outros pré-candidatos do partido.

Para Pelosi, o contato entre os líderes seria uma "quebra da Constituição norte-americana", pela qual Trump precisa ser responsabilizado.

A Casa Branca nega as acusações, e alimenta a ideia de que Biden e seu filho estariam envolvidos com atividades ilícitas na Ucrânia.