Assista AO VIVO ao discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU

O presidente Jair Bolsonaro discursa nesta terça-feira (24) na abertura a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), na sede da entidade em Nova York, nos Estados Unidos. A fala do líder do executivo brasileiro está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook do Palácio do Planalto.

Assista ao discurso de Jair Bolsonaro ao vivo na ONU:

