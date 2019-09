Crédito alto de bilhete único antigo vale até dia 30

Falta menos de uma semana para que as pessoas que ainda têm mais de R$ 43 em créditos comuns no Bilhete Único não personalizado usem esse saldo, sob risco de o valor ficar bloqueado.

Até a próxima segunda-feira, os saldos superiores a R$ 43 que estiverem num cartão do modelo antigo poderão ser usados. Segundo a SPTrans, até o dia 4 de setembro, havia 31 mil cartões sem personalização em uso com créditos do tipo comum acima de R$ 43.

A partir de terça-feira, se o valor disponível em crédito do tipo comum for maior que R$ 43, ele será totalmente bloqueado.

Nesse caso, a pessoa terá o valor de volta ao fazer um bilhete personalizado (veja como nesta página).

Desde fevereiro, somente bilhetes personalizados são emitidos em São Paulo e houve limite à carga de créditos comuns naqueles sem personalização. A medida visa combater fraudes no uso do Bilhete Único.

O Metro Jornal mostrou na semana passada que neste ano, até julho, 846,3 mil Bilhetes Únicos foram cancelados por suspeita ou comprovação de fraude, 54% a mais do que a quantidade que foi bloqueada no mesmo período do ano passado.