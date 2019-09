Como solicitar a CNH Digital e ter o documento no celular

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é um documento de uso obrigatório para motoristas de veículos motorizados como carros, motos, caminhões e ônibus. Até então apenas em papel impresso, a licença para dirigir ganhou uma versão digital para smartphones.

A CNH Digital possui as mesmas informações do documento original, desta vez disponível em um aplicativo para celulares de sistema operacional Android ou iOS. Sua validade é a mesma da CNH impressa, assim como suas atribuições, mas seu uso é opcional.

O objetivo do documento virtual é facilitar e trazer comodidade ao motorista, incorporando a habilitação ao smartphone, aparelho considerado indispensável por grande parcela da população. O motorista pode, por exemplo, apresentar o documento a um policial ou fiscal de trânsito pelo celular ao invés de mostrar o documento físico.

Entre as condições necessárias para a emissão do documento para celular estão ter a CNH em situação regular e dentro do prazo de validade. Só podem ter acesso à CNH Digital os motoristas que tiverem a versão impressa do documento com um QR Code – código de barras em formato quadrado – em sua parte interna.

Esse modelo da habilitação passou a ser impresso em maio de 2017, tendo o QR Code como um item verificador de segurança contra falsificações ou alterações no documento. Os motoristas que não tiverem a versão mais atualizada do documento devem, primeiro, pedir uma nova via da CNH, para depois solicitar seu modelo digital.

Como solicitar sua CNH Digital?

Para ter acesso à CNH Digital no smartphone, é preciso baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito em um dispositivo com sistema operacional Android ou iOS. Depois, será feito um cadastro do documento, que pode ser validado com reconhecimento facial, no próprio aplicativo, ou com a liberação presencial em um dos postos de atendimento do Detran do seu estado.

Para acessar o documento, é preciso gerar uma Chave de Acesso, que condiciona a abertura da CNH Digital a inserção de uma senha. Feito o processo, a habilitação virtual estará liberada.