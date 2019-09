Coletor-tronco da Sabesp promete tratar esgoto de 382 mil em São Bernardo e Diadema

A Sabesp iniciou neste sábado (21) as obras de implantação do coletor-tronco Couros em São Bernardo, com o objetivo de ampliar a coleta e o tratamento de esgoto no município e região.

O trabalho consiste na implantação de uma tubulação de 14 km para receber o esgoto gerado por moradores de São Bernardo, levando-o para a estação de tratamento na divisa entre São Paulo e São Caetano.

A obra, financiada pela Jica (Agência de Cooperação Internacional do Japão) e BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), recebeu investimento de R$ 48,5 milhões e faz parte da terceira fase do programa Pró-Billings da Sabesp, em parceria com o governo estadual e municipal, que inclui coleta, afastamento e tratamento de esgoto na região da Billings.

Veja também:

Assista AO VIVO ao discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU

Quem será o próximo prefeito de São Paulo? Conheça possíveis candidatos

Segundo a empresa, com a conclusão das três fases do programa – prevista para julho de 2021, o índice de tratamento de esgoto de São Bernardo vai passar de 27% para 60%, beneficiando cerca de 250 mil moradores de bairros do Ribeirão dos Couros, como Planalto, Jardim Calux e Parque dos Pássaros.

Além disso, a obra deverá encaminhar para a estação de tratamento o esgoto de 132 mil moradores de Diadema, totalizando 382 mil pessoas atendidas, ainda segundo a Sabesp.

“Esta é uma obra importantíssima para a despoluição dos rios do estado de São Paulo, para que melhoremos a qualidade de vida das pessoas”, disse Benedito Braga, presidente da Sabesp, que afirma, inclusive, que a implantação do coletor contribui para a despoluição do rio Tietê.

Transtornos temporários

A obra de implantação do coletor-tronco Couros não deve trazer transtornos aos moradores da cidade. Segundo a Sabesp, “a maior parte dos serviços de implantação será executada por método não destrutivo, com o objetivo de causar menor impacto para a população nas vias de maior acesso”, disse.

A empresa afirma que não há programação para interditar nenhuma via e que os trabalhos em trechos onde será necessária a abertura de valas terão menor tempo de execução.