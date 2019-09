Caminhão fica preso em canteiro da rodovia Presidente Dutra; faixas são bloqueadas

A faixa da esquerda da rodovia Presidente Dutra está bloqueada no km 211, nos dois sentidos, por causa de um acidente no trecho de Guarulhos. De acordo com a CCR NovaDutra, o acidente envolve um caminhão que teria atravessado o canteiro da rodovia.

Ainda não há informação sobre vítimas. Por causa do acidente, há lentidão dos quilômetros 206 ao 211 da Dutra, sentido São Paulo. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito é complicado do km 215 ao 211.

