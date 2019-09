Brasileira diz ter sido vítima de estupro coletivo na Espanha

Uma brasileira de 25 anos afirma ter sido estuprada coletivamente por três homens em Bilbao, no País Basco, no norte da Espanha, na noite da última sexta-feira, 20. A violência sexual teria ocorrido enquanto a mulher participava de uma festa no apartamento de um dos suspeitos.

Segundo amigos, a vítima teria sofrido dezenas de abusos até a tarde de domingo, 22, quando foi resgatada.

De acordo com as autoridades locais, os três homens, que têm entre 33 e 36 anos e não tiveram as nacionalidades informadas, se apresentaram voluntariamente à polícia na tarde desta terça-feira, 24, para prestar depoimento. Um quarto suspeito também foi ao local, mas acabou sendo liberado.

A vítima participava de uma festa no bairro de Atxuri, em Bilbao, na noite da última sexta-feira, 20, quando começou a se sentir mal. Segundo uma amiga, os homens teriam colocado droga na bebida. Antes de perder a consciência, a jovem teria visto um pó branco dentro da taça de vinho que tomava.

A brasileira, então, teria sido trancada no apartamento e sofrido uma série de estupros coletivos até a tarde de domingo. Ela teria conseguido fugir após pegar o celular de um dos suspeitos, que teria esquecido o aparelho no quarto.

A vítima teria ligado para o irmão, que mora no Brasil. Ela deu detalhes do local onde estava, como a cor da fachada do edifício e a localização do apartamento. O irmão, então, teria entrado em contato com amigos de Bilbao, que chamaram a polícia.

A mulher foi até o Hospital de Basurto, onde passou por exames médicos e teria sido constatada a violação. Ela também já prestou depoimento à polícia.

Ainda de acordo com amigos, ela vive há dois anos na Espanha, onde divide apartamento com outras brasileiras. Na noite de sexta-feira, a vítima teria discutido com as amigas e saído para jantar. A jovem encontrou um dos suspeitos na rua de sua casa e ele a teria convidado para uma festa em seu apartamento.

A polícia, que afirmou que os três homens possuem antecedentes criminais, disse que vai colher todos os depoimentos dos envolvidos até o final desta semana para dar continuidade às investigações.

Crimes bárbaros

Os estupros coletivos, mais conhecidos na Espanha como "manadas", cresceram em todo o país nos últimos dois anos. Segundo dados oficiais do governo, 55 casos foram registrados em 2019.

Em 2018, foram 60 e, em 2017, 14.

Em agosto deste ano, também em Bilbao, outro caso de estupro coletivo chocou o país. Seis homens, entre 18 e 36 anos, abusaram sexualmente de uma jovem espanhola de 18 anos em um parque municipal da cidade. A estudante havia marcado o encontro pela internet em um aplicativo de relacionamento.