Bolsonaro reafirma citação a Macron mas nega ofensas a chefes de Estado

Após discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, 24, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) concedeu uma entrevista exclusiva à

"Levei uma semana, junto com assessores, para fazer esse discurso. Dei algumas ideias, ouvi vários líderes, em especial Donald Trump [presidente dos Estados Unidos]. O que ele falava nesses eventos tinha aceitação por parte dos que estavam lá e no mundo todo", afirmou.

O presidente, que deixou implícito uma referência ao presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a fazer essa citação não nominal, chamando-o de "autêntico colonialista", e negou que tenha sido ofensivo.

"Eu não ofendi chefe de Estado nenhum. Apenas chamei-os a responsabilidade, sem citar nomes, um que há poucas semanas questionou a soberania na região da Amazônia. Apesar dessa pessoa agir dessa forma, como um autêntico colonialista, isso foi bom para o Brasil, porque despertou na população um sentimento patriótico adormecido."

Encontro com Trump

Bolsonaro teve um encontro rápido com Donald Trump durante o intervalo de discursos de ambos os chefes de Estado na ONU. Esta noite, eles devem se encontrar novamente, mas apenas por alguns minutos. Na entrevista, Bolsonaro adiantou os assuntos a serem discutidos.

"Vou procurar fazer boas parcerias [com os Estados Unidos]. Nós temos reservas minerais incalculáveis, inclusive terras raras, que o americano usa muito. Temos nióbio, montanhas de grafite, ouro, diamante; queremos agregar valor nisso e isso está despertando o interesse deles. O que eles não tinham antes é nossa confiança, e agora eles têm com a nossa chegada ao governo", detalhou. "Queremos nos aproximar cada vez mais de países como os Estados Unidos, Israel, Japão; países que no passado foram esquecidos por outros presidentes por questões ideológicas."