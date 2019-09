Sem parceria privada, São Paulo teve quarto domingo sem ciclofaixas de lazer

A Prefeitura de São Paulo lançou novo chamamento público para buscar interessados em operar as ciclofaixas de lazer por até 90 dias. As propostas podem ser feitas para a operação total, somando 117 km de extensão, ou para cada um dos nove trechos que reúnem todas as regiões de São Paulo. A publicação foi feita no Diário Oficial do sábado (21).

A instalação das ciclofaixas está suspensa desde o primeiro domingo de setembro, depois que o patrocinador decidiu encerrar a parceria de dez anos. Até o momento, as propostas apresentadas não atendem aos requisitos legais e não garantem a segurança dos ciclistas, segundo a prefeitura.

No domingo (22), a cidade completou quatro fins de semana seguidos sem as ciclofaixas de lazer. Quando anunciou a perda do patrocínio, o prefeito Bruno Covas (PSDB) havia dito que, caso não surgisse novo patrocinador, a prefeitura assumiria o custo e a montagem aos domingos e feriados, mas não deu prazo. Em nota ao Metro Jornal, a SMT (Secretaria Municipal de Transporte) disse que a divisão dos 117 km em vários lotes tem por objetivo facilitar as parcerias.

Uma pesquisa feita pelo Ibope em parceria com a Rede Nossa São Paulo revelou crescimento do apoio aos espaços para os ciclistas. Segundo o levantamento, que ouviu 800 pessoas em todas as regiões da capital, 82% querem mais ciclovias. Em 2016, 68% queriam ver mais faixas. No ano seguinte, 71% eram a favor. Já em 2018, o registro foi de 78%.