PF desmonta quadrilha que fraudava aposentadorias do INSS; rombo chegaria a R$ 347 milhões

Uma ação da PF (Polícia Federal) deve cumprir 22 mandados de prisão contra advogados, contadores e servidores do INSS suspeitos de fraude contra o sistema previdenciário na manhã desta segunda-feira (23) em São Paulo. A operação Cronocinese teve autorização da 9ª Vara Federal Criminal de SP e conta com apoio do Ministério da Economia.

Na investigação, a polícia descobriu um esquema que concedia aposentadorias a pessoas sem tempo suficientes de contribuição. Para isso, eles vinculavam trabalhos inexistentes, ao transmitirem GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) de empresas inativas.

Veja também:

Lei que prevê multa de R$ 1,5 mil a flanelinhas de São Paulo ainda não é aplicada

Bolsonaro embarca em avião para os Estados Unidos; discurso na ONU será nesta terça

A quadrilha tinha como base dois escritórios de contabilidade, que inseriam os dados falsos no sistema do INSS. Outros cinco advogados eram responsáveis pela captação de clientes e formalização dos requerimentos de aposentadoria ao governo federal.

De acordo com a PF, centenas de benefícios foram concedidos dessa maneira e todos os requerimentos estavam concentrados em seis servidores do INSS, que aprovaram as aposentadorias sem observarem requisitos obrigatórios por lei, como período de carência e conferência física dos documentos apresentados.

O prejuízo estimado do esquema criminoso aos cofres públicos é de R$ 55 milhões – caso a quadrilha não tivesse sido descoberta, o rombo poderia ter chego a R$ 347 milhões. Os investigados serão indiciados por crimes de organização criminosa, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas de informação – as penas variam de 2 a 12 anos de reclusão.