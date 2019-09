Primavera promete ser de muito calor e chuva em São Paulo

Você está lendo esse texto já na primavera. Considerada a mais bonita das estações pelas flores que traz, ela começou, oficialmente, às 4h50 desta segunda-feira (23). Sem nenhum fenômeno climático excepcional, essa deve ser na cidade de São Paulo uma primavera “normal”, ou seja: quente – até um pouco acima da média, e muito chuvosa.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado de São Paulo é uma das regiões com previsão de chuvas mais fortes na estação, principalmente em novembro. Mas essas tempestades já devem começar a dar as caras por aqui num período mais breve, como explica a meteorologista Graziella Gonçalves, da Climatempo. “Ao longo dos próximos dias, teremos a chuva retornando, com risco para temporal”, afirmou.

Segundo ela, a estação será marcada por esses eventos de chuvas fortes na capital e na Grande São Paulo, especialmente por ser uma área próxima do litoral, suscetível à passagem das frentes frias pelo oceano Atlântico, que estarão mais afastadas, mas ainda assim influenciando o clima por aqui.

Muito calor

E o quanto as temperaturas vão subir? Segundo o Inmet e a Climatempo, podemos esperar uma primavera bem quente na capital e na Grande São Paulo, acima da média para a época. Essa onda de frio de agora será um refresco e ainda virão outras quedas de temperatura, mas que deverão ser menos constantes. “As aberturas de sol continuam e as temperaturas ficam acima da média”, afirmou Graziella.