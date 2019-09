Preço da gasolina cai em São Paulo, mas sobe em 12 Estados e no DF

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 12 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Houve queda em 13 Estados e estabilidade no Amazonas.

Na média nacional, o preço médio avançou 0,16% na semana sobre a anterior, de R$ 4,310 para R$ 4,317.

O equilíbrio entre as unidades da federação que aumentaram e reduziram os preços e a leve alta nos valores da gasolina mostram que não foram captados possíveis reajustes nas bombas, após o aumento de 3,5% nas refinarias anunciado pela Petrobras na quarta-feira (18).

Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina caiu 0,12%, de R$ 4,080 para R$ 4,075, em média. No Rio de Janeiro, o combustível recuou 0,38%, de R$ 4,789 para R$ 4,771, em média. Em Minas Gerais, houve alta no preço médio da gasolina de 0,13%, de R$ 4,556 para R$ 4,562 o litro.