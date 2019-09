PMs envolvidos na ação que matou Ágatha devem prestar depoimento

Os PMs (policiais militares) envolvidos na ação que matou a menina Ágatha Félix, de oito anos, no Complexo do Alemão, devem prestar depoimento na Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A criança morreu na noite de sexta-feira (20), após ter sido baleada nas costas quando estava dentro de uma kombi com o avô. O motorista já foi ouvido pela delegacia e o veículo foi analisado pela perícia.

Moradores afirmaram que PMs atiraram contra uma moto que passava pelo local, e o tiro atingiu a criança.

No sábado (21), o porta-voz da PM afirmou que não há indicativo da participação de um policial militar na morte da criança.

A Corregedoria da Polícia Militar abriu um procedimento para apurar a atuação dos PMs.