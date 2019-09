Metade dos hospitais públicos do ABC não tem aval do Corpo de Bombeiros

Uma semana depois da tragédia que deixou 14 mortos no Hospital Badim (Rio de Janeiro), surgem perguntas sobre a segurança em outras unidades de saúde. No entanto, em cinco cidades do ABC, oito dos 14 hospitais públicos ainda não têm AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Chama a atenção que quatro desses equipamentos estão em São Caetano.

Para chegar a esses números, o Metro Jornal acessou o sistema eletrônico Via Fácil, do Corpo de Bombeiros, para averiguação de alvarás, assim como consultou as assessorias das prefeituras e do governo do Estado. Na prática, sem o atestado do corporação, não há garantias de que as edificações tenham segurança contra riscos de incêndios.

Com o maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país, em 0,862, São Caetano conta com quatro hospitais municipais sem laudo dos Bombeiros. A Prefeitura justifica que iniciou modificações para se adequar às normas e a Fundação do ABC, gestora dos espaços, prepara a contração de projetos para obtenção dos atestados, embora diga que os locais tenham equipamentos e saídas de emergência contra incêndios.

Em São Bernardo, o Hospital de Clínicas não está com laudo em dia, embora o governo garanta que prepara a sua renovação. No CHM (Centro Hospitalar do Município), a Prefeitura de Santo André alega que o espaço que está em vias de contratar projeto final para o AVCB.

A Prefeitura de Diadema afirma é impedida de fazer adaptações no Hospital Municipal, por não ter a titularidade do espaço. Em Mauá, a Fundação do ABC diz que o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini teve “intervenções estruturais” e que buscará o AVCB.

Hospitais Públicos do ABC sem AVCB

Santo André

– Centro Hospitalar do Município

– Centro Hospitalar do Município São Bernardo

– Hospital de Clínicas Municipal

– Hospital de Clínicas Municipal São Caetano

– Hospital Infantil Márcia Braido

– Hospital Maria Braido

– Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin

– Hospital Euryclides de Jesus Zerbini

– Hospital Infantil Márcia Braido

– Hospital Maria Braido

– Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin

– Hospital Euryclides de Jesus Zerbini

Diadema

– Hospital Municipal de Diadema

– Hospital Municipal de Diadema Mauá

– Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini

Hospitais Públicos do ABC com AVCB

Santo André

– Hospital Estadual Mário Covas*

– Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein*

São Bernardo

– Hospital Anchieta

– Hospital Municipal Universitário

– Hospital e Pronto-Socorro Central

Diadema

– Hospital Estadual de Diadema (Serraria)*

Fontes: Sistema Via Fácil do Corpo de Bombeiros e assessorias de comunicação

* O Via Fácil não identificou AVCBs, mas a Prefeitura de Santo André e Estado garantem laudos em dia