Maníaco do Butantã: polícia segue em busca de acusado de estuprar ao menos três mulheres

A polícia procura pelo "maníaco do Butantã", homem apontado como o responsável por pelo menos três estupros no bairro da zona oeste de São Paulo. O criminoso aborda as vítimas em um trecho que liga a avenida Albert Bartholomé até o quilômetro 13 da rodovia Raposo Tavares.

Os abusos são cometidos em um matagal da região. Em entrevista à rádio BandNews FM, uma das vítimas, que não quis se identificar, descreveu o bandido e a forma como ele age. Na última sexta-feira, um suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado depois de não ser reconhecido pelas mulheres.

Um retrato falado do estuprador foi divulgado pela polícia, o que levou a uma campanha pelo linchamento dele na internet. O delegado Lúpercio Dimov alerta para o perigo de confundir um criminoso com uma pessoa inocente. A recomendação para quem ver alguém parecido com o homem do retrato falado é entrar em contato com o Disque-Denúncia no telefone 181.

