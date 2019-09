Incêndio em prédio comercial trava acesso da zona norte para marginal Tietê

Um incêndio em um edifício comercial na zona norte provocou a interdição completa de uma importante via da região da Vila Maria na madrugada desta segunda-feira (23). A avenida Guilherme Cotching teve o tráfego bloqueado nos dois sentidos na altura da praça Santo Eduardo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada pouco depois da meia-noite. Foram deslocadas 11 viaturas com 32 homens para apagar as chamas e ninguém ficou ferido – o prédio estava em obras e contava com andaimes. Ainda não há informações do que teria causado o incêndio no local, mas viaturas seguem no local para o trabalho de rescaldo e orientação.

A avenida Guilherme Cotching é uma das principais ligações da região da Vila Maria para a marginal Tietê. Por volta das 7h30, o trânsito na via foi liberado no sentido bairro.

